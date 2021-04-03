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توك شو

اختيار موفق.. أديب وحواس يشيدان بأداء خالد النبوي الصوتي في نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 10:20 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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داليا أحمد

قال الإعلامى عمرو أديب ، إن إختيار خالد النبوى كان موفقا للغاية فى أداء الفيلم التسجيلى وله بعد تاريخى قوى لأن خالد من الفنانين المخضرمين فى مهنة التمثيل.


وأضاف زاهى حواس خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن إختيار خالد جيد جدا وأبدع بالفيلم بطريقة سريعة واستطاع سرد قصص مصر بطريقة سلسة وسريعة وملمة بالموضوع.

 

واشار حواس، الى أن فلسفة الفيلم قائمة على إحتواء مصر على كل الثقافات والأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية ، وكل مواطن يمارس دينه بحرية وإتقان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ترميم وتطوير كل المذاهب والاديان ومعابد الطقوس اليهودية.


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