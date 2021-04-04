وزير النقل في المنيا.. خطة للوصول إلى نقل 2 مليون راكب يوميا بالقطارات خلال 2024.. التعاقد على 2000 عربة قطار لنقل البضائع.. وتطوير 97 كيلو متر بالصحراوي الغربي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

وزير النقل من المنيا:

نهدف للوصول إلى نقل 2 مليون راكب يوميا بالقطارات في يونيو عام 2024

سأكرم سائق القطار الذي وقف لمرور جنازة بسوهاج لأنه يقظ

تطوير جميع الإشارات بخط الصعيد وازدواج خطوط الأضاحي

العنصر البشري عماد السكة الحديد وبدونه لا نشعر بثمار التطوير

التعاقد علي 2000 عربة قطار لنقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق

محافظ المنيا تطوير 97 كيلو متر بالصحراوي الغربي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه





زار المهندس كامل الوزير وزير النقل محافظة المنيا واستقبله المحافظ اللواء أسامة القاضي، وتفقد محطة السكة الحديد وورش الإضافية وعقد لقاء مع السائقين ومراقب الأبراج والمزلقانات والكمسارية والعاملين بالهيئة كما تفقد برج إشارات مزلقان سمالوط الذي سيتم افتتاحه اليوم الأحد.





أكد كامل الوزير خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.





ووجه بتجديد الأرصفة المتهالكة وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد مؤكدا انه لا مكان لأي مقصر في العمل.





وشدد وزير النقل على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية.





واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.





وتوجه الوزير لورشة المنيا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة عربات الركاب والمقامة على مساحة ١١ فدان حيث شاهد مراحل العمرات وشدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل ،كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها .





وطالب العمال بضروة الاهتمام بعمليات ضبط الجودة وتنفيذ العمرات على أعلى مستوى للإرتقاء بمستوى الخدمة، والعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج وتجميع الخردة وتصنيفها بشكل دقيق ومستمر لزيادة العوائد المادية وربط قطع الغيار في كافة الورشة بمنظومة موحدة لتحقيق التكامل بين الورش، وإتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة وعدم خروج أي قطار من الورشة الى بعد التأكد من الحالة الفنية.





أكد الوزير خلال لقائه الموسع مع عدد كبير من السائقين وعمال المزلقانات والأبراج وصرافي التذاكر ومشرفي وكمسارية القطارات وكافة طواف التشغيل والعمال أنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بتطوير كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية على أن يكون هذا التطوير بسواعد أبناء السكة الحديد.





وأشار الى انه لن يسمح باي تقصير او تهاون خاصة وان الدولة وفرت كافة الإمكانات لافتًا إلى انه يتم تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنظومة للوصول أعلى مستويات الخدمة للراكب وبما يسمح بنقل 2مليون راكب يوميا في يونيو عام 2024





وأضاف أن التطوير يشمل الوحدات المتحركة حيث يتم توريد (عربات وجرارات) جديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة الى جانب تطوير وتحديث الأسطول الحالي كما يتم تطوير كافة ورش السكة الحديد لانها مع العنصر البشري عماد منظومة التطوير وكذلك تجديد القضبان ونظم الإشارات





وشدد وزير النقل علي ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ علي سلامة وأمان الركاب، لافتا ان هناك إشارات كهربائية وعربات جديدة ضمن أعمال تطوير السكك الحديد وسيتم تطوير جميع الإشارات وخاصة طريق الصعيد والذي يعد من أطول الطرق حيث يبلغ حوالي 900 كيلو متر





وطالب بالتركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنساني خلال السير على السكة الحديد، مناشدًا إياهم ببذل قصارى الجهد في عملهم .





وأضاف أنه عقب الانتهاء من الإشارات سيتم تطوير خطوط الأضاحي مع تنفيذ ازدواج الخطوط، كما سيتم تطوير ورش صيانة العربات مع اختلاف المعدات حسب اختلاف نوع العربات.





وأكد أن العنصر البشري هو عماد السكة الحديد وبدونه لا نشعر بثمار أعمال التطوير، مناشدا السائقين، بضرورة الالتزام والانضباط، الى جانب انه يلزم تطوير السائقين وكافة العاملين بمنظومة السكة الحديد، للتعامل مع القطارات الحديثة ، إضافة لنشر التوعية والتثقيف للتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة ووفقا لقواعد القانون ،ولفت الى انه لا تهاون مع المقصرين.





وناقش الوزير بعض المقترحات والأسئلة خلال اللقاء، منها مشكلة الباعة الجائلين داخل القطارات، واستمع لبعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع، حيث سيجري التعاقد علي 2000 عربة قطار لنقل البضائع لتخفيف الضغط علي الطرق.





أعلن وزير النقل انه سيكرم سائق القطار الروسي القادم من القاهرة - سوهاج الذي قام بلفته إنسانية عند مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعى الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح بمركز المراغة بسوهاج للدفن بالمقابر فوقف لها على بعد حوالى 70 مترا وقام بشكره اهالي الصعيد المحترمين مؤكدا ان هذا هو المطلوب وهو ان يتسابق الجميع لخدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطنين.





وأشاد الوزير بمواقف بعض السائقين مثل السائق الذي أوقف القطار لكي ينقذ حياة مواطنة ألقت بنفسها على القضبان والسائق الذي أوقف القطار حتى لايصطدم بعربة تعطلت في مكان غير معد للعبور.





وناقش الوزير اسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع اي حوادث بالإضافة الى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.





ولفت الوزير إلى أن هناك خطة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية مشيرا إلى أن قطاع نقل البضائع سيتم فصله وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وسيتم تدعيم أسطول عربات البضائع بعربات جديدة ستشكل نقلة









كما تفقد كامل الوزير برج إشارات سمالوط ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كيلو متر والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .





وشهد الوزير الاختبارات النهائية للبرج تمهيدًا لدخوله الخدمة والمنطقه الأوتوماتيكيه بين مطاى وسمالوط بطول 12 كم غدا الأحد، ليصل اجمالي كهربة الاشارات علي الخط الي 102 كم.





حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الامان والسلامة علي الخطوط.





من جانبه أكد محافظ المنيا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ،ومنها الانتهاء من 693 مشروع بقطاع الطرق من اهمهم محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالي 24 كم وعرض 21 م بتكلفة 1.872 مليار جنيه ، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا ، وما يخص محافظة المنيا مسافة 97 كيلو متر بتكلفة 1.200 مليار جنيه ، لافتا إلى انه يجري حاليا تنفيذ 23 مشروع في قطاع الطرق والنقل.



