شاهد| التكنولوجيا تكشف كيف قتل الملك سقنن رع واغتيل رمسيس الثالث

عرضت قناه العربية فيديو للملك الشهيد الذى لقبة العلماء بهذا الاسم وهو الملك سقنن رع الذى قتله الهكسوس قبل 3600 عام لكن حتى وقت قريب لم يعرف العلماء كيف قتل .





واضاف الفيديو أن التكنولوجيا الحديثة هي التي كشفت سبب موت الملك سقنن رع وبعض الأسرار الغامضة عنه إضافة إلي أن التكنولوجيا ساهمت في كشف مؤامرات حيكت ضد ملوك مثل الملك رمسيس الثالث .



