جامعة القاهرة: بدء الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية العليا

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.





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أعلنت إدارة كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن بدء الدراسة بجميع أقسام الكلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .ونوهت الإدارة بأنه جار العمل على إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج، والجداول الدراسية للفصل الثاني على موقع الكلية خلال الساعات القليلة القادمة.ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.