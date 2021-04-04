جامعة القاهرة: بدء الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية العليا

أعلنت إدارة كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن بدء الدراسة بجميع أقسام الكلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .
ونوهت الإدارة بأنه جار العمل على إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج، والجداول الدراسية للفصل الثاني على موقع الكلية خلال الساعات القليلة القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
ونوهت الإدارة بأنه جار العمل على إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج، والجداول الدراسية للفصل الثاني على موقع الكلية خلال الساعات القليلة القادمة.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
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ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.