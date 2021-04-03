برلمانية: موكب المومياوات جعلنا نقف بين عظمة الماضي وإنجازات الحاضر

عبرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن إمتنانها الشديد لجهود القيادة السياسية وإداراتها الاحترافية لتنظيم حدث عالمي مثل موكب نقل المومياوات، معقبة " التاريخ سطر هذا الحدث بحروف من نور" والذي تم باحترافية ودقة.





وأضافت " محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مصر بكل إنجاز تعرضه للعالم يخرج منه عدة رسائل عالمية أهمها التأكيد أنها بلد الأمن والسلام بعد كونها دولة الحضارة العريقة التي تعد أولى الدول المؤثرة في حياة سائر الشعوب فهي دايما صاحبة الدور القيادي والمحوري، لافتة إلي أن هذا الحدث أستغرق الكثير من التجهيزات ليتألق بهذا الشكل المهيب





وتابعت النائبة، لقد تجلت قيمة حضارتنا وتاريخنا أمام أعين العالم أجمع، حيث وقفنا بين عظمة الماضي وإصرار وإنجازات الحاضر.