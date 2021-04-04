تقرير| الحكومة تنجح في تحصيل 4.51 مليار جنيه من الضرائب على السيارات

نجحت الحكومة في تحصيل ضرائب ورسوم علي السيارات في نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مسجل 4.51 مليار جنيه من إجمالي 8.03 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، مقارنة بما يقرب من 3 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.





وكشف تقرير حكومي- اطلع صدي البلد علي نسخة منه- أن حصيلة رسوم التنمية علي تسيير السيارات بلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 1.91 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.-

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وبلغت رسوم التنمية علي السيارات الجديدة و المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة لـ 1.622 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري بعد ان كانت 761 مليون جنيه في نفس افترة المناظرة من العام المالي السابق.





وارتفعت حصيلة رسوم نقل الملكية نحو 795 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 614 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.