ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقرير| الحكومة تنجح في تحصيل 4.51 مليار جنيه من الضرائب على السيارات

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:02 ص
ضرائب
ضرائب
Advertisements
محمد يحيي
نجحت الحكومة في تحصيل ضرائب ورسوم علي السيارات في نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مسجل 4.51 مليار جنيه من إجمالي 8.03 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، مقارنة بما يقرب من 3 مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير حكومي- اطلع صدي البلد علي نسخة منه- أن حصيلة رسوم التنمية علي تسيير السيارات بلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 1.91 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.-
اقرأ أيضا:
وبلغت رسوم التنمية علي السيارات الجديدة و المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة لـ 1.622 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري بعد ان كانت 761 مليون جنيه في نفس افترة المناظرة من العام المالي السابق.

وارتفعت حصيلة رسوم نقل الملكية نحو 795 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 614 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

334.3 مليار جنيه .. الحكومة تحصل على 34.7% من الضرائب المستهدفة في 6 شهور

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

تقرير| 200 مليون جنيه حصيلة الضرائب العقارية في النصف الأول من العام المالي الجاري

الحكومة تحصل 36.4 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين في 6 شهور

13.9 مليار جنيه متحصلات حكومية من الأنشطة التجارية والصناعية في 6 أشهر

ترشيحاتنا

بيان عاجل لـ سلطنة عمان بشأن الأردن

كيفية صلاة مريض الروماتويد والروماتيزم .. علي جمعة يوضح

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

عازفة التمبانى فى حفل المومياوات: كنت أشعر أني أعزف في عصر الفراعنة.. فيديو

مدرب المولودية: لعبنا بعشوائية أمام الزمالك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة جنش وزيزو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به