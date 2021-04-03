رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بنجاح موكب المومياوات الملكية

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لنجاح موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث ضم الموكب عددا من المومياوات لأشهر ملوك وملكات الفراعنة بلغ عددهم ٢٢ من بينهم ١٨ مومياء لملوك و ٤ مومياوات لملكات وذلك اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.





وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد بالتنظيم الباهر لهذا الحدث البارز في تاريخ مصر الحديث والذي ساهمت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية حتى يخرج بهذه الصورة المهيبة التي عكست عظمة الحضارة المصرية الفريدة والممتدة في أعماق التاريخ، حيث كانت أنظار المصريين بل والعالم أجمع ترقب بشغف هذا الحدث التاريخي لمصر مهد الحضارة والإنسانية.







