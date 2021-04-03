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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بنجاح موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:12 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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نبيل أبو السعود
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لنجاح موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث ضم الموكب عددا من المومياوات لأشهر ملوك وملكات الفراعنة بلغ عددهم ٢٢ من بينهم ١٨ مومياء لملوك و ٤ مومياوات لملكات وذلك اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.

وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد بالتنظيم الباهر لهذا الحدث البارز في تاريخ مصر الحديث والذي ساهمت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية حتى يخرج بهذه الصورة المهيبة التي عكست عظمة الحضارة المصرية الفريدة والممتدة في أعماق التاريخ، حيث كانت أنظار المصريين بل والعالم أجمع ترقب بشغف هذا الحدث التاريخي لمصر مهد الحضارة والإنسانية.


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

 

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.


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