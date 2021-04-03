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رياضة

60 دقيقة.. بو الخير يخترق دفاع الزمالك ويهدد مرمى جنش وشيكابالا يغادر المباراة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:33 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بتقدم الابيض بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.

الشوط الاول
تمكن محمود عبد الرحيم جنش من انقاذ مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة ٥ من عمر المباراة. 

وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول. 

مرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة. 

وللمرة الثانية ينقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر. 

ومرة أخرى جنش يثبت أنه رجل الشوط الأول ويبعد الكرة عن مرماه في هجمة خطرة من لاعبي مولودية الجزائر. 

سجل شيكابالا هدف في الدقيقة ٣٢ على طريقة ميسي، بمراوغة الدفاع واسكان الكرة الشباك ولم يتمكن الحارس من فعل شئ امامها.

الشوط الثاني

بدأ مولودية الجزائر الشوط الثاني بهجوم شرس على مرمى الزمالك ولكن دون خطورة حقيقية، تزامناََ مع هدوء هجوم الزمالك. 

وفي الدقيقة ٥٩ من عمر المباراة توغل بو الخير لاعب مولودية الجزائر مخترقاََ دفاعات الزمالك حتى وصل لمنطقة الجزاء بسرعة فائقة، وسدد كرة مرت بجوار مرمى جنش بسلام. 

وخرج شيكابالا صاحب الهدف الثاني في الدقيقة ٦٠ وحل عبد الله جمعة بدلاََ منه لدعم صفوف الهجوم من الجبهة اليسرى والدفاع ايضاََ. 

جاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمود جنش 
خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي 

وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى : فريد شعال
خط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيمي 
خط الوسط : ميلود ربيعي -  شمس  الدين حراق - توفيق عدادي
خط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير - عبد الحفيظ عبد الحق
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