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الماضى والحاضر يلتقيان.. عمرو أديب: رئيس مصر يستقبل ملوك مصر.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 10:54 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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داليا أحمد

علق الإعلامى عمرو أديب ، على مشهد إستقبال الرئيس السيسى لموكب ملوك وملكات مصر فى متحف الحضارة بالفسطاط قائلا: "رئيس مصر يستقبل ملوك مصر ..صورة للعالم كله ..الماضى والحاضر أمام العالم".


وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر ، أنه لم يكن يصدق أن هذا الحدث سيكون بهذا المظهر المشرف ، لافتا الى أن مصر الآن على لسان العالم كله وكل التلفزيونات والمواقع العالمية نقلت هذا الحدث العملاق .


وأوضح عمرو أديب، أن سماء مصر مليئة بالطائرات الهليكوبتر بالكاميرات لرسم المشهد الحضارى من السماء ، معقبًا أن متحف الحضارة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتظار ملوك وملكات مصر لإستقبالهم .


وأردف عمرو أديب قائلاّ: كأنك بتفتح كتاب تاريخ ، مشيرًا إلى أنه حرص على حضور رئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسكو هذا الموكب العظيم.

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