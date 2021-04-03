الماضى والحاضر يلتقيان.. عمرو أديب: رئيس مصر يستقبل ملوك مصر.. فيديو

علق الإعلامى عمرو أديب ، على مشهد إستقبال الرئيس السيسى لموكب ملوك وملكات مصر فى متحف الحضارة بالفسطاط قائلا: "رئيس مصر يستقبل ملوك مصر ..صورة للعالم كله ..الماضى والحاضر أمام العالم".





وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر ، أنه لم يكن يصدق أن هذا الحدث سيكون بهذا المظهر المشرف ، لافتا الى أن مصر الآن على لسان العالم كله وكل التلفزيونات والمواقع العالمية نقلت هذا الحدث العملاق .





وأوضح عمرو أديب، أن سماء مصر مليئة بالطائرات الهليكوبتر بالكاميرات لرسم المشهد الحضارى من السماء ، معقبًا أن متحف الحضارة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتظار ملوك وملكات مصر لإستقبالهم .





وأردف عمرو أديب قائلاّ: كأنك بتفتح كتاب تاريخ ، مشيرًا إلى أنه حرص على حضور رئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسكو هذا الموكب العظيم.