أمننا واحد.. مجلس التعاون الخليجي يعلق على أحداث الأردن

علق الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأحداث الحالية في الأردن حيث اكد وقوف المجلس مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ الامن و الاستقرار في الأردن.





وأكد الحجرف في بيان صحفي له أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقا ما يربط بين دول المجلس و الأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.





وشدد الحجرف علي دعم و مسانده مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن و استقرار الأردن الشقيق.



