نائب بالشيوخ: نقل المومياوات يبرز مكانة مصر الحضارية وعظمة تاريخها





أعرب النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ ، عن سعادته بموكب نقل المومياوات الملكية المهيب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ، مضيفا أنه يعد الحدث الأبرز فى القرن الواحد والعشرين بلا منازع.





وأوضح فهمي فى بيان له اليوم ، أن أنظار العالم اتجهت نحو مصر اليوم لمتابعة حدث نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة ، وأن الحدث كان بمثابة عرس عالمي وتاريخي يليق بمصر وحضارتها، وسيكون له مردود قوي في الترويج لمصر وإبراز مكانتها الحضارية وعظمة تاريخها، بجانب أنه أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية.



