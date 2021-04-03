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برلمان

نائب بالشيوخ: نقل المومياوات يبرز مكانة مصر الحضارية وعظمة تاريخها

السبت 03/أبريل/2021 - 11:39 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
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أحمد أيمن

أعرب النائب عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ ، عن سعادته بموكب نقل المومياوات الملكية المهيب  إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ، مضيفا أنه يعد الحدث الأبرز فى القرن الواحد والعشرين بلا منازع. 

وأوضح فهمي فى بيان له اليوم ، أن أنظار العالم اتجهت نحو مصر اليوم لمتابعة حدث نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة ، وأن الحدث كان بمثابة عرس عالمي وتاريخي يليق بمصر وحضارتها، وسيكون له مردود قوي في الترويج لمصر وإبراز مكانتها الحضارية وعظمة تاريخها، بجانب أنه أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفالية رسالة إلى العالم بأسره حول حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر ، مشيرا إلى أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و 4 مومياوات لملكات،  وسوف  يساهم  الموكب فى الترويج للسياحة المصرية، ويتم  عملية النقل وفقا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا في نقل القطع الأثرية.
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