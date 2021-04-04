الأولمبية تهنىء المصارعة بتأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لأولمبياد طوكيو

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار على تأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.





وكان منتخب الرجال قد تأهل منه كلا من محمد إبراهيم كيشو وعبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو من خلال التصفيات الأفريقية المقامة بالمغرب بعد أداء مميز من اللاعبين المصريين.



