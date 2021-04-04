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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تحيي التراث الموسيقي بأمسية لفرقة كنوز

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:49 ص
صدى البلد
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طارق موسى
اعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم امسية  فنية تحيها فرقة كنوز الموسيقية بقيادة الفنان محمود درويش، في السابعة مساء اليوم الأحد في مكتبة مصر الجديدة.

وتتضمن الأمسية باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها "بالأحضان، صورة، أى دمعة حزن لا" لـ عبد الحليم حافظ، "الربيع" لـ فريد الأطرش، "وبفكر فى اللى ناسيني، والوطن الاكبر" لـ محمد عبد الوهاب.


من جانبها  قالت الدكتورة حياة خطاب ، امين عام جمعية مصر الجديدة ان الأمسية تأتى فى إطار برنامج يهدف إلى أحياء التراث المصرى بشتى فروعه لاسيما التراث الموسيقى، للحفاظ على الهوية المصرية وحمايتها من الاندثار.

يذكر ان فرقة كنوز للموسيقي العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقي العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.
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