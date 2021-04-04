الدراسة في رمضان.. خبير تربوي يضع روشتة لتنظيم أوقات للمذاكرة.. أستاذ مناعة يقدم نصائح للطلاب.. ومنصة جديدة للتعليم الإلكتروني بداية من الترم الثاني بـ آداب عين شمس

أستاذ مناعة يقدم نصائح للطلاب

خبير تربوي يقدم نصائح لتنظيم أوقات للمذاكرة

منصة جديدة للتعليم الإلكتروني بداية من الترم الثاني بـ آداب عين شمس





قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه يجب أن يكون شهر رمضان محفزا ودافعا للطلاب باستغلال الأجواء الإيمانية لتكون فرصة للطلاب للمذاكرة، منوها بضرورة إدارة الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان.





وأكد تامر شوقي لـ صدى البلد أن أفضل الأوقات للمذاكرة في شهر رمضان الكريم ،بعد صلاة الفجر مباشرة،و بين العصر والمغرب، وبعد صلاة التراويح، موضحا أن هناك فرقا بين المذاكرة والمراجعة فالمذاكرة تسبق المراجعة وتستغرق وقتا أطول وتركيزا أكثر.





وأشار الدكتور تامر إلى تجنب المؤثرات الكثيرة التي تشتت الطالب مثل البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تستهلك الوقت، و تجنب السوشيال ميديا وغيرها للاستفادة بأكثر وقت ممكن بالمذاكرة وقيام دور العبادة بشكل صحيح .





وأوضح شوقي أنه في أوقات الصيام يجب علي الطالب سماع الفيديوهات التعليمية في أوقات الصيام، حيث إنه لا يستطيع المذاكرة الفعلية خاصة بالفترة الحالية اصبح التعليم هجين في الجامعات .





من جانبه قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إنه لا يوجد ما يثبت بأن الصوم يمكن أن يؤثر على احتمالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، سلبًا أو إيجابًا .



وشدد خالد عبر صدي البلد علي اتخاذ لاجراءات الاحترازية لطلاب الجامعات والمدارس من حيث الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .



وقدم ابو شنب نصائح لتجنب العطش في رمضان:

١- التقليل من كمية الحلويات في فترة السحور

٢- الحرص على الجلوس في أماكن بعيدة عن الشمس مباشرة .

٣-. شرب عصير البطيخ في فترة الفطور أو السحور

٤-. الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي.

٥- تجنب الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة.

٦- تناول الخيار والتفاح والشمام والفواكه الغنية بنسبة كبيرة من الماء.

٧-تناول ثمرة الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام.

٩- تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعدك على الهضم ويمد الجسم بطاقة.



