ليفربول ضد آرسنال .. جوتا يتقدم للريدز من صناعة أرنولد

تقدم فريق ليفربول على مضيفه أرسنال بهدف أول في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي على ملعب "الإمارات".
وسجل ليفربول عن طريق عن طريق البديل ديوجو جوتا من كرة عرضية أرنولد .
وأعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.
في المقابل اعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.
وجاءت التشكيلة كالاتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - أوزان كاباك
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - أوزان كاباك
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو