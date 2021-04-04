ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأولمبية تهنئ "المصارعة" بتأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لأولمبياد طوكيو

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:19 ص
هشام حطب، رئيس اللجنة
هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،
Advertisements
حسام الحارتي
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار على تأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وكان منتخب الرجال قد حسم تأهل كلا من محمد إبراهيم كيشو وعبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو من خلال التصفيات الأفريقية المقامة بالمغرب بعد أداء مميز من اللاعبين المصريين.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبين ومجلس إدارة اتحاد المصارعة عن هذه النتائج المميزة في ظل تألق الرياضة المصرية وتحقيق العديد من الانجازات في الفترة الحالية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع