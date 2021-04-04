الأولمبية تهنئ "المصارعة" بتأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لأولمبياد طوكيو

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار على تأهل سمر حمزة وإيناس خورشيد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
وكان منتخب الرجال قد حسم تأهل كلا من محمد إبراهيم كيشو وعبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو من خلال التصفيات الأفريقية المقامة بالمغرب بعد أداء مميز من اللاعبين المصريين.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبين ومجلس إدارة اتحاد المصارعة عن هذه النتائج المميزة في ظل تألق الرياضة المصرية وتحقيق العديد من الانجازات في الفترة الحالية.