احتفالية رائعة في ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي.. صور

أسدل اتحاد الكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي السبت، الستار على منافسات بطولة كأس مصر والتي أقيمت على الصالة المغطاة بجامعة حلوان وسط تألق كبير ومنافسة قوية وبمشاركة أكثر من 2500 لاعبا ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة بالاتحاد، في جميع الأعمار السنية والتي استمرت لمدة 3 أيام حيث بدأت بمنافسات بالفئات العمرية ١٧ و ٢٠ و ٢١ وفي اليوم الثاني منافسات ١٢ و ١٣ و ١٥ بينما كان اليوم الختامي لمنافسات البراعم وأعمار ٦ و٨ و ١٠ سنوات.





وأقيم حفل الختام وتوزيع الكؤوس وسط أجواء رائعة، احتفالًا بنجاح بطولة كأس مصر وقام رامي المكاوي رئيس الاتحاد وأحمد محمد أحمد وعبدالرحمن رزق عضوي مجلس الإدارة بتكريم وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى في حضور الأسر وأولياء أمور اللاعبين ومسئولي الأندية من جميع المحافظات ووسط أجراءات احرتزية كبيرة لمكافحة فيروس كورونا.





كما تم تكريم نادي دهميت بالإسكندرية لمشاركته بأكبر عدد من اللاعبين، حصلت الأكاديمية العربية بكفر الشيخ على درع أعلى المشاركات، وحصدت اللاعبة الدولية آلاء عماد على كأس أفضل أخلاق رياضية في البطولة.





ومن جهته وجه رامي المكاوي رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية علي دورها الكبير في دعم الكاراتيه التقليدي وانتشاره .





وأعرب المكاوي عن سعادته بالمستوي الرائع الذي قدمه اللاعبين واللاعبات خلال البطولة رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا المستوى يعود إلى سياسة الاتحاد وخططه الناجحة لتطوير اللعبة والدعم الكامل من المسئولين عن الرياضة المصرية وأن اتحاد الكاراتيه التقليدي يخطط للمنافسة علي ميداليات في بطولات العالم خلال الفترة المقبلة.





وكان مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي، قرر تعيين أحمد محمد أحمد عضو المجلس مشرفًا على البطولة، والدكتور أيمن يونس عضو اللجنة الفنية ومدرب منتخب مصر مديرًا للبطولة، وسنسي عبدالفتاح حسن نائبا.





وكشف اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتية التقليدي أنه تم وضع اجراءات احترازية كبيرة خلال فاعليات البطولة، ومنها التباعد الاجتماعي وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين في البطولة بالكشف الحراري والتعقيم الشامل والمستمر وتم توفير طاقم طبي وسيارة أسعاف، والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد في المدرجات وفقا لقواعد التباعد الإجتماعي، معربا عن سعادته بنجاح البطولة.