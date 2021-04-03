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اقتصاد

الحكومة: تحصيل 49.8 مليار جنيه ضرائب على البضائع المستوردة في 6 شهور

السبت 03/أبريل/2021 - 11:01 م
الضرائب
الضرائب
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محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب عي البضائع المستوردة في اول 6 شهور من موازنة العام المالي الجاري إلي 49.8 مليار جنيه من إجمالي 146.05 مليار جنيه مستهدف تحصيلها بنهاية العام المالي الحالي، ومقارنة بـ 49.5 مليار جنيه تم تحصيلها فعليا بنهاية النصف الاول من العام المالي الماضي.

كشف تقرير حكومي واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، عن تحصيل ضرائب علي السلع المحلية بقيمة بلغت31.8 مليار  جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 24.31 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي.

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وبلغت جملة الضرائب علي السلع والخدمات التي تم تحصيلها فعليا في النصف الاول من العام المالي الجاري الي 170.6 مليار جنيه مقابل 157.4 مليار جنيه في نفس الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

ووصلت الضرائب المحصلة كخدمات مقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية الي 1.4 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 3.4 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.


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