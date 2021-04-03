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النساء توقفن عن الإنجاب من هول المعارك.. وسيم السيسي: "سقنن رع" خاض حربا ضروسا ضد الهكسوس

السبت 03/أبريل/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور وسيم السيسي أستاذ علم المصريات أن مومياء الملك سقنن رع التي تقدمت الموكب اليوم باعتباره أقدم مومياوات ملوك المجموعة وله أهمية خاصة وكبيرة.
 
وكشف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" دور النساء في حياة الملك سقنن رع في تجييش الجيوش عندما أصيب بالمهانة  قائلًا "لما اصيب بالمهانة قامت زوجته ووالدته بدوره وقالوا له: إحنا الي هنجيش الجيوش وقد استشهد في مواجهته الكبرى ضد الهكسوس وكانت حربًا عظيمة تكاد تكون أشبة بالحرب العالمية.

وأكمل: كانت حربًا ضروسا أكملها نجله الاصغر أحمس واذكر أنه في إحدى المعارك في أحد المواقع استطاعت القوات المصرية الاستيلاء على 300 سفينة وكانت الحرب وقتها برًا وبحرًا  حتى إن المؤرخين ذكروا أن النساء وقتها توقفن عن الانجاب من هول هذه المعارك".

تابع : "لازم نستفيد من التاريخ لانه وعاء التجارب الانسانية فالهكسوس عندما دخلوا مصر لم  يدخلوها عبر " الحرب " لكن عبر التسلل السلمي علشان كده لازم  نستفيد".
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