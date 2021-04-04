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محمد الصعيدي يستعرض الرسائل التي حملها موكب المومياوات الملكية للعالم

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:02 ص
المتحف القومي
المتحف القومي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد الصعيدي، إن جميع المصريين فخورون بهذا الحدث، مؤكدا أن حدث نقل المومياوات الملكية مبهر وسنظل نبهر العالم أجمع.

وأضاف الصعيدي خلال مداخلة هاتفية في "نشرة التاسعة " المذاعة على القناة " الأولي المصرية " : أن هذا الموكب بعث العديد من الرسائل إلي دول العالم ومنها أن مصر آمنة رغم أي ظروف ومستعدة لاستقبال السياح بعد مرور جائحة كورونا ومن ضمن الرسائل أيضا هو أن المصريين يحترمون ويقدرون أجدادهم وتاريخهم.

وأوضح محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار، إن الحضارة المصرية من أعظم الحضارات على الإطلاق، لافتا إلى أن هناك إبداعا عظيما في قاعة العرض الخاصة بالمومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية.
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