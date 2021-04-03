تعرض لضغوط .. نزار الفارس يعلن انسحابه من تقديم برنامجه نهائيا

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، انسحابه من تقديم برنامجه عبر قناة الرشيد العراقية، بعد تعرضه لضغوطات كبيرة - حسب قوله..

أوضح نزار الفارس، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه قرر الانسحاب من تقديم برنامجه الشهير على قناة الرشيد العراقية، دون أن يذكر أي أسباب، سوى تعرضه لضغوطات كبيرة خلال تقديمه لبرنامجه التلفزيوني الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة.

فيما لم يذكر " نزار الفارس" ، توقيت عودته على شاشة التلفزيون أو على أي قناة، تقديم لقاءاته المثيرة ، بكبار نجوم الوطن العربي.





وكان آخر ظهور إعلامي للمذيع العراقي "نزار الفارس"، مع المطرب الشعبي " سعد الصغير" ، الذي تحدث حول علاقته بالراقصة شمس وسبب تقبيل قدمها ، كما قام بترديد الأذان خلال استضافته بالبرنامج.