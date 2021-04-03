ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رضوى البحيري عازفة التمباني لـ صدى البلد: قالوا عني الملكة 23 للموكب .. وفخورة أنني شرفت مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو
"الملكة ٢٣ للموكب" لقب أطلق في الدقائق الأولي منذ ظهور عازفة التمباني رضوي البحيري، التي خطفت قلوب المصريين ورواد السوشيال ميديا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. 

لفتت رضوي البحيري أنظار الجميع بروعة أدائها علي التمباني، وثباتها الانفعالي مع ملامح وجهها المصرية الأصيلة، بجانب ارتدائها للحجاب بكل شموخ وكبرياء، جالسة وكل اهتمامها العزف والاستمتاع. 

وتواصلت "صدي البلد" مع رضوي البحيري لمعرفة شعورها عقب انتهاء حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الي متحف الحضارة بالفسطاط. 

وعبرت رضوي البحيري عن فخرها بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي، معبرة عن فرحتها لإنتاج هذا الحفل العريق الذي يليق بجمهورية مصر. 

وعلقت رضوي البحيري علي ردود أفعال رواد السوشيال ميديا قائلة: "كنت هعيط من الفرحة بسبب الصور اللي علي السوشيال ميديا"، لأنها لم تتخيل كمية ردود الأفعال والتشجيع لها. 

وعقبت رضوي البحيري: "أنا من زمان بعزف علي التمباني، وفي وسط أصحاب وجمهور، لكن دي أول مرة الاقي الرد الكبير دا، وبجد فرحانة من قلبي من كل ردود الأفعال علي السوشيال ميديا". 

وعن أكثر تعليق جذب انتباه رضوي من قبل رواد السوشيال ميديا: "قالوا اني الملكة ٢٣ للموكب، مصدومة وفرحانة من كل قلبي، والحمد لله شرفت مصر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاشتاج رضوى الشربيني يتصدر تويتر عقب إصابة والدتها بكورونا

حارس عقار بدرجة موسيقار.. حكاية عم باهي عازف العود

دور جديد..عارفة عبد الرسول تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل موسى

منزل فاخر وخلع للحجاب .. أحمد حسن و زينب يثيران غضب رواد السوشيال ميديا من دبى.. تفاصيل

قبل موكب المومياوات الملكية.. صاحبة صورة الكواليس تكشف حقيقة مشاركتها

ترشيحاتنا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول البلاد

مبهرة.. هكذا أشاد الجمهور بعازفة نقل المومياوات الملكية "رضوى البحيري"

العناني يكشف تعليق الرئيس السيسي على حفل نقل المومياوات.. فيديو

البحرين.. بيان مهم من الداخلية بشأن كورونا

المومياوات الملكية| معلومات لا تعرفها عن مدير اليونسكو المشاركة بالحفل

ليفربول ضد آرسنال .. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك لينو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع