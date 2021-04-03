رضوى البحيري عازفة التمباني لـ صدى البلد: قالوا عني الملكة 23 للموكب .. وفخورة أنني شرفت مصر

"الملكة ٢٣ للموكب" لقب أطلق في الدقائق الأولي منذ ظهور عازفة التمباني رضوي البحيري، التي خطفت قلوب المصريين ورواد السوشيال ميديا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.





لفتت رضوي البحيري أنظار الجميع بروعة أدائها علي التمباني، وثباتها الانفعالي مع ملامح وجهها المصرية الأصيلة، بجانب ارتدائها للحجاب بكل شموخ وكبرياء، جالسة وكل اهتمامها العزف والاستمتاع.





وتواصلت "صدي البلد" مع رضوي البحيري لمعرفة شعورها عقب انتهاء حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الي متحف الحضارة بالفسطاط.





وعبرت رضوي البحيري عن فخرها بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي، معبرة عن فرحتها لإنتاج هذا الحفل العريق الذي يليق بجمهورية مصر.





وعلقت رضوي البحيري علي ردود أفعال رواد السوشيال ميديا قائلة: "كنت هعيط من الفرحة بسبب الصور اللي علي السوشيال ميديا"، لأنها لم تتخيل كمية ردود الأفعال والتشجيع لها.





وعقبت رضوي البحيري: "أنا من زمان بعزف علي التمباني، وفي وسط أصحاب وجمهور، لكن دي أول مرة الاقي الرد الكبير دا، وبجد فرحانة من قلبي من كل ردود الأفعال علي السوشيال ميديا".





وعن أكثر تعليق جذب انتباه رضوي من قبل رواد السوشيال ميديا: "قالوا اني الملكة ٢٣ للموكب، مصدومة وفرحانة من كل قلبي، والحمد لله شرفت مصر".