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مصمم قاعتي المومياوات: استغرقنا 6 أعوام وكل مومياء لها غرفة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:09 م
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمود مبروك مصمم قاعتي المومياوات الرئيسية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إن هذا العمل أشرفت عليه مجموعة كبيرة من الشباب أصحاب الخبرات بمجالات مختلفة تخص عالم المومياوات والآثار الفرعونية.

وتابع مبروك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تغيير المساحة التي تتواجد بها المومياوات الملكية داخل المتحف القومي، عما كانت بمتحف التحرير، أتاح لهم فرصة تقديمها في أفضل صورة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العرض.

وأشار إلي أنه عمل على تجهيزات تلك القاعات على مستوى تصميمها وطريقة عرض المومياوات بها، لمدة 6 سنوات كاملة، بين عمليات تنظيم وتحضير، أما التنفيذ الفعلي فاستغرق حوالي سنة على مستوى كل القاعات التي شاهدناها اليوم السبت، خلال حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ولفت إلي أن كل مومياء يكون لها غرفة بها لوحة الشرف الخاصة بها، التي تحكي تاريخ كل ملك، ومتى تولى حكم مصر، بالإضافة إلى إنجازاته والمجهودات التي قام بها، فكل ذلك متاح على لوحة نحاسية مثبتة بغرفته داخل قاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة.

وأوضح أن المتحف القومي يوفر أيضا شاشات بجوار كل مومياوات الملوك، تبين بأشعة الأكس راي، المخفي عن النظر، لأنه لا يمكن فك اللفائف التي تحيط المومياوات حفاظا عليها، كما تعرض ملعومات عن هذا الملك وكيف كانت حياته وما الأمراض التي عانى منها أو تسببت في وفاته، بالإضافة إلى أن المتحف يوفر أيضا فرصة التعرف على اللحظات الأولى التي جرى فيها اكتشاف تلك المؤمياء.
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