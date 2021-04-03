أبوالفتوح: مصر بدأت تصنيع الأحماض الأمينية الطبيعية بنسبة 100%.. فيديو

أكد الدكتور رفاعى أبو الفتوح خبير الصناعات الدوائية، أن مصر بدأت تصنيع الأحماض الأمينية الطبيعية بمكونات محلية بنسبة 100%، باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه.





وأضاف الدكتور رفاعى أبو الفتوح ، في حديثه مع الإعلامى محمد غانم، عبر برنامجه "الجدعان"، على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن الأحماض الأمينية تمثل العنصر الأساسى فى تكوين الأعلاف والإضافات العلفية شديدة الانتاجية، وكان يتم استيرادها بملايين الجنيهات، لافتا الى أنه نجح من خلال شركة اتكو فارما للصناعات الدوائية فى إنتاجها محليا .

وأضاف الدكتور رفاعى، أن تصنيع الأحماض الأمينية يتم بالتنسيق بين شركتين مصريتين ، وإنتاج الأمينو داخل مصانع الشركة ، ليكون فى متناول مصنعي الأعلاف فى مصر ، كخطوة هادفة لاستقرار اسعار الأعلاف الحيوانية .



