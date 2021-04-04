برلماني: الدولة وفرت أراضى استثمارية مرفَّقة .. ولدينا المناخ الجيد لجذب الاستثمارات

قال عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، سيحدث طفرة فريدة من نوعها في قطاع المشروعات الإستثمارية بمختلف المجالات؛ وذلك لأن صدورها يعني دخول القانون حيز التنفيز علي أرض الواقع وبدء مرحلة الحصول علي التراخيص المؤقتة.





وأضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا تجاه دعم المستثمرين بالعديد من الحوافز والمزايا، وأبرزها إعطائهم أراضى استثمارية مرفَّقَة شاملة جميع الخدمات، وليس كونها فقط مناطق صحراوية كما كان الأمر سابقا، معقبا " الدولة دلوقتي بتقول للمستثمر موفرينلك كل الإحتياجات مفيش أي نوع من العقبات" فنحن لدينا المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في هذا المجال.





ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن المناطق الحرة العامة الإستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير؛ مما يستوجب علينا التوسع فيها.





وتابع النائب: أيضا لا بد من التوجه لتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الإستثمار وذلك من خلال إطلاق منصات تعريفية وتسويقية للمشروعات القائمة بمصر فضلا عن المجالات التي يُنصح بالإستثمار فيها.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة، هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مرورًا بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.





وأضاف «محسب»، أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي بالاضافة إلي التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبير لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020‎.





واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة «استثمر في مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.





وشدد «محسب»، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.