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اقتصاد

الحكومة تقترض 49 مليار جنيه من البنوك

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها خلال الأسبوع الجاري، والسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية تلقي "صدى البلد" نسخة منه عن زيادة حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 49 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 4 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

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وأكدت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

ومن المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36  مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحًا أنه سيتم بيع أجلي 91 و 266 يومًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقات 1.5 و 3 و 7 بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه اعتبارًا من غدٍ الاثنين.
 
يذكر أن وزارة المالية رفعت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 4مليارات جنيه، بعد أن كان مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 45 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
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