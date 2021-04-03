بمشاركة 400 خبير.. عقد مؤتمر السلامة المعوية لزيادة إنتاج قطعان الدواجن الثلاثاء المقبل

ينظم 400 خبير دولي يوم الثلاثاء المقبل، 6 أبريل، فعاليات مؤتمر دور السلامة المعوية في زيادة إنتاج قطعان الدواجن، يناقش دور السلامة المعوية في تعظيم أداء قطعان الدواجن إلى جانب دراسة كل التحديات التي تواجه صناعة الدواجن والأمراض المعوية التي باتت تهدد سلامة القطعان .





وقال الإعلامي محمد غانم ، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المؤتمر تنظمه الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر واللقاحات البيطرية وإضافات الأعلاف، وسوف ينعقد يوم 6 أبريل بفندق الفور سيزون بحضور 400 خبير فى صناعة الدواجن .