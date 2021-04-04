قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لاعلان قرارات جديدة بشأن ، "ضوابط الحضور والتقييم لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المعظم" .
ضوابط حضور طلاب المدارس في شهر رمضان
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن هذه الضوابط المقرر اعلانها خلال الساعات القادمة ، ستشمل كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.
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ضوبط امتحانات أولى وثانية ثانوي
وأضاف وزير التربية والتعليم : كذلك ستعلن الوزارة ايضا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".
وفيما يخص امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ثانوي ستنعقد في نهاية شهرى ابريل ومايو ٢٠٢١ .
امتحانات أولى وثانية ثانوي الترم الثاني ورقية أم إلكترونية
وقال وزير التربية والتعليم : سوف تكون هذه الامتحانات امتحانات ورقية في لجان مدرسية مؤمنة ، وبنظام الاسئلة الجديد ، كما أعلنا من قبل بكل وضوح.
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : منعا لتكرار الإشاعات الموسمية ، نؤكد أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.
جدول امتحانات الصفين أولى وثانية ثانوي 2021
و تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مناشدة من احد اولياء الامور ، للمطالبة بإعادة النظر في جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، وتوزيع الامتحان المجمع للثلاث مواد على أيام متفرقة ، بحيث يؤدي الطلاب كل يوم امتحان بدلا من التجميع في يوم واحد خوفا على الطلاب من كورونا.
ومن جانبه .. حرص وزير التربية والتعليم على الرد قائلا : الوزارة حريصة على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن الجداول المعلنة وضعت بعد موافقة كل الجهات في الدولة وذلك لحماية اولادنا والسادة المعلمين .
وقال وزير التعليم : سوف نعلن اليوم الاحد ضوابط التقييم لهذه السنوات ولا داعي لأى قلق.