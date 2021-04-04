قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لاعلان قرارات جديدة بشأن ، "ضوابط الحضور والتقييم لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المعظم" . أكد الدكتور، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لاعلان قرارات جديدة بشأن ، "ضوابط الحضور والتقييم لطلاب المدارس خلالالمعظم" .





ضوابط حضور طلاب المدارس في شهر رمضان

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن هذه الضوابط المقرر اعلانها خلال الساعات القادمة ، ستشمل كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.



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ضوبط امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأضاف وزير التربية والتعليم : كذلك ستعلن الوزارة ايضا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي " و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".





وفيما يخص امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ثانوي ستنعقد في نهاية شهرى ابريل ومايو ٢٠٢١ .





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امتحانات أولى وثانية ثانوي الترم الثاني ورقية أم إلكترونية

وقال وزير التربية والتعليم : سوف تكون هذه الامتحانات امتحانات ورقية في لجان مدرسية مؤمنة ، وبنظام الاسئلة الجديد ، كما أعلنا من قبل بكل وضوح.





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : منعا لتكرار الإشاعات الموسمية ، نؤكد أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.

جدول امتحانات الصفين أولى وثانية ثانوي 2021

و تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مناشدة من احد اولياء الامور ، للمطالبة بإعادة النظر في جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، وتوزيع الامتحان المجمع للثلاث مواد على أيام متفرقة ، بحيث يؤدي الطلاب كل يوم امتحان بدلا من التجميع في يوم واحد خوفا على الطلاب من كورونا.





ومن جانبه .. حرص وزير التربية والتعليم على الرد قائلا : الوزارة حريصة على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن الجداول المعلنة وضعت بعد موافقة كل الجهات في الدولة وذلك لحماية اولادنا والسادة المعلمين .





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