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مصر تبهر العالم.. سمير راغب: الرئيس السيسي أعطى رسالة أن المصريين لن ينسوا أجدادهم على مر العصور

السبت 03/أبريل/2021 - 10:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مادونا عزت
قال الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات، إن ما قام به الرئيس السيسي اليوم هو رسالة تؤكد أن المصريين لم ينسوا أجدادهم  ما تركوه لنا من تاريخ على مر العصور، مضيفا أن العالم أجمع تابع مصر اليوم كدولة جديدة خلال نقل المومياوات الملكية الي متحف الحضارة القومي.

وأضاف "راغب " خلال مداخلة هاتفية على "الفضائية المصرية " أن الرئيس السيسي حشد كل قوى الدولة؛ من منطلق أن يكون هناك دولة جديدة، مؤكدا أن الحدث اليوم أظهر تضافر الجهود من كل الجهات.

و تابع "رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات" أن مؤسسات  الدولة كان لها دور فى هذا الحدث ، وعلى رأسها ما قامت به الهيئة الهندسية لبناء المبنى و الطرق و رفع كفاءة منطقة وسط البلد و مرورا بخط السير، وما قامت به وزارة السياحة والآثار بتجهيز المتحف، مشيدا بدور المبدعين و الفنانين و الأمن وتأمينه للطرق و الإعلام المصرى و ما قام به من نقل الحدث للعالم. 

وأوضح أن فترة حكم الرئيس السيسي اظهرت تضافر الجهود و المعادن النفيسة اليوم عندما شاهدناه ذلك الحدث العظيم اليوم ،لافتا إلى أن ميدان التحرير لم يكن مثلما كان فى فترة من الفترات و ما حدث به من فوضى .

و أكد أن الحدث اليوم هو صناعة مصرية بامتياز و رسالة بعثت لنا الشعور بتاريخنا العظيم، منوها بأن الحدث تناقلته ٤٠٠ قناة بانبهار شديد، وانعكاس ذلك على مصر من الناحية الاقتصادية و السياحية و علاقات خارجية. 

و أشاد بالرئيس السيسي، معقبا:" الرئيس يمتلك البعد الفلسفي فى القيادة"، وقدم مصر للعالم بعظمتها وتاريخها ووقف احتراما لأجداده. 

وأكمل أن الرئيس يتابع بنفسه ما يحدث فى مصر من مشروعات مثل المتحف الجديد فى الهرم ومتحف الحضارة بالإضافة للمتاحف الفرعية  بمنطقة عين الصيرة والطرق و المحاور، مضيفا اننا لدينا متاحف لكل اكتشاف واننا نملك الأماكن الكافية والمناسبة التى تتماشي مع تاريخ البلد، لافتا إلى دور الرئيس و ما يبذله من جهد فى القطاعات كافة و فى مقدمتها المحور الخاص بالآثار والحضارة.

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