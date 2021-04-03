ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: نجاح موكب المومياوات الملكية استكمال لمسيرة إنجازات عهد السيسي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:06 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالتنظيم الرائع لحفل نقل مومياوات ملوك وملكات أقدم حضارة عرفها تاريخ البشرية في مشهد مهيب وحدث عظيم وفريد من نوعه سيُدون في تاريخ مصر بأحرف من ذهب، مهنئًا الرئيس السيسي والشعب المصري بنجاح الحفل الذي نٌظم وأدير باحترافية شديدة  تليق بالموكب الملكي الذهبي الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج بتلك الصورة المبهرة والمشرفة. 



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، لاسيما في ظل الاهتمام غير المسبوق بالتراث المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للاكتشافات الأثرية واهتمامه بتطوير المتاحف على أحدث الطرز العالمية الفريدة والمنافسة لغيرها والتي تجسدت في بناء المتحف المصري الكبير في الهرم وأيضا المتحف المصري في ميدان التحرير الذي لا زال يحتفظ برونقه الآخاذ ومتحف الحضارة في الفسطاط، كما يعد استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي. 


ولفت رئيس البرلمان العربي، أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي رغم كل التحديات ونجحت في إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والإنسانية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العالم ينتظر الملوك .. 5 أيام تفصلنا عن موكب المومياوات الملكية

ليلى زيدان تكتب: 90 دقيقة إبهار.. نقل المومياوات الملكية

الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.. فيديو

رئيس البرلمان العربي مهنئا السيسي والشعب المصري: موكب نقل المومياوات يعكس مكانة "مصر الحضارة" دوليًا

#موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تريند رقم ١ بالعالم .. ومغردون : العالم يعاني ومصر تنهض

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالاستعدادات الكبيرة لموكب نقل المومياوات الملكية

ترشيحاتنا

المومياوات الملكية| معلومات لا تعرفها عن مدير اليونسكو المشاركة بالحفل

تفاصيل أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية.. ترانيم المهابة لايزيس

زاهي حواس لـ عمرو أديب : لو عايز تتحنط أحنطك .. فيديو

عمرو أديب لـ زاهي حواس: الأهلي مش بيأثر فيه لا لعنة فراعنة ولا رومانيين.. فيديو

مجدي أفشه عن فوز الأهلى: لا تراجع ولا استسلام

تاريخ الملكة تي صاحبة أجمل شعر فرعوني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع