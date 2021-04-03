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توك شو

متحف الحضارة: نستخدم أحدث التقنيات العالمية في العرض

السبت 03/أبريل/2021 - 10:50 م
متحف الحضارة
متحف الحضارة
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البهي عمرو
قال أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة، إن هناك مجهود كبير تم لكى يخرج ما تم عرضه اليوم بهذه الصورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كام يولى اهتماما كبيرا بهذا الحدث، وأعطى الأشارة بتوفير جميع الأموال المطلوبة لهذا المشروع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى كان يتواجد بشكل مستمر، وكل أسبوع كان يتواجد بشخصه، وأوضح أن وزير السياحة كان يقف مع العاملين الذين لم يبخلوا بأى مجهود.

وأشار إلى أن الجميع شاهد ما تم فى العرض اليوم، مؤكدًا أنه تم استخدام أحدث التقنيات العالمية فى العرض المتحفي، وأكد أن المتحف سيكون به واي فاى مجاني وأشياء كثيرة مميزة.

وأوضح أن هذا الحدث سيكون له تأثير على رفع نسبه السياحة.

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