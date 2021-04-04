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محافظات

عمرها آلاف السنين.. بحيرة قارون أنشأها الفراعنة وتستغيث من التلوث ونفوق الأسماك.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:47 ص
عمرها آلاف السنين..
عمرها آلاف السنين.. بحيرة قارون أنشأها الفراعنة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

"بحيرة قارون".. تلك البحيرة العذبة المغلقة في قلب الصحراء الغربية، ترتبط بنهر النيل بشريان حياة اسمه "بحر يوسف"، وهو إحدى القنوات المائية القديمة التي أنشأها الملك أمنمحات الثاني في القرن الـ19 قبل الميلاد، لتمد بحيرة قارون بمياه الفيضان، ينبع من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ثم يمر بمحافظتي المنيا وبني سويف، حتى يصل إلى البحيرة، كما يوجد مصرفان بالغي الأهمية يقومان بتغذيتها، وهما مصرفي "الوادي" و"البطس"، بالإضافة إلى 12 مصرف يمدوها بحوالي 70% من مياه الصرف في الفيوم.


يقول الدكتور  نبيل حنظل المستشار السياحى بالمحافظة : كان يبلغ إنتاج البحيرة من الأسماك، حتى عام 2014، إلى 4 آلاف و500 طن، إلا أن انخفض في 2017، بنسبة تجاوزت 75%، حسب التقارير الرسمية التي أصدرتها هيئة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، بسبب زيادة معدلات التلوث بالبحيرة والتي تعادل 25%.


وأضاف حنظل أثر تلوث البحيرة  فى قلة عدد السائحين القاصدين لها، حيث إن البحيرة كانت تعد من ضمن أكثر الأماكن السياحية جذبا لسياحة اليوم الواحد،  ونفوق جماعي للأسماك وظهور حشرة الإيزوبودا، وهجرة عدد كبير من الصيادين من الفيوم إلى أسوان ومدن القناة والبحر الأحمر.


ويضيف عويس عوض صياد ببحيرة قارون : أعول أسرة مكونة من 7 أفراد ، وكان صيد الأسماك بالبحيرة  هو رزقى الوحيد، لكن فوجئنا بأن الأسماك التى بالبحيرة قد نفقت  نهائيا، بسبب تلوث البحيرة، وعدم إيجاد أى حلول من وزارتى الزراعة والبيئة.


ويضيف رجب محروس صياد ببحيرة قارون، قام المسئولون بوزارة الزراعة  بتغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى فقط، بدلًا من البوري والبلطي بإلقاء 5 ملايين زريعة جمبرى في البحيرة، لتجديد دورة الحياة بها، ولكن للأسف اختفت هذه الزريعة ولم تنجح  فى النمو بالبحيرة.


ويقول محمد سيد صياد ببحيرة قارون، بعد اختفاء الأسماك ونفوقها من بحيرة قارون، قمت أنا وزملائى الصيد بهرة البحيرة والسفر إلى أسوان، للعمل فى مراكب صيد الأسماك، للحصول على عائد، أعود إلى منزلى بالفيوم كل شهر، للصرف على أسرتى لعدم وجود عمل بالفيوم.


ويطالب محمود جوده صياد ببحيرة قارون : بتدخل نواب البرلمان، وتقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى البرلمان، لتشجيع المسئولين بوزارة الزراعة، على عودة بحيرة قارون إلى طبيعتها  فى إنتاج الأسماك، والقضاء على التلوث.


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عمرها آلاف السنين.. بحيرة قارون أنشأها الفراعنة وتستغيث من التلوث ونفوق الأسماك.. فيديو
عمرها آلاف السنين.. بحيرة قارون أنشأها الفراعنة وتستغيث من التلوث ونفوق الأسماك.. فيديو
عمرها آلاف السنين.. بحيرة قارون أنشأها الفراعنة وتستغيث من التلوث ونفوق الأسماك.. فيديو
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