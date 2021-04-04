حبس شخص يتاجر فى الهيروين بالطالبية

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين للاتجار فيها بدائرة قسم شرطة بدائرة قسم شرطة الطالبية.





وامرت جهات التجقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الزاقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الجيزة من رصد نشاط عنصر إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بمحافظة الجيزة متخذا من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





ففى نطاق مديرية أمن الجيزة تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







