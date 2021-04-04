ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم..المالية تطرح أجلي خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:31 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تطرح  وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما، ضمن اجراءاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر البنوك المصرية.

قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنه قيمة عمليات الطرح تبلغ 18.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 طروحات مخصصة لهذا الاسبوع.

اقرأ أيضا:

المالية : سددنا ٢٨٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢١ شهرًا


اوضح التقرير انه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات  جنيه.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49 بزيادة حجمه 4 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ16 مليار جنيه .. اليوم

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه..غدا

اليوم .. طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه

اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بـ 16 مليار جنيه

غدا.. المالية تبيع أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

اليوم .. طرح أذون خزانة بـ16 مليار جنيه

ترشيحاتنا

هذا هو الزمالك الذي نحبه ونحترمه.. مدحت العدل يشيد بأداء اللاعبين أمام المولودية

بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

خفة دم المصريين.. مقارنات ساخرة بين المومياوات الملكية وحمو بيكا ومجدي شطة.. صور

بيان عاجل لـ سلطنة عمان بشأن الأردن

وزير النقل: وصول أول قطار إسباني إلى مصر ضمن الصفقة الجديدة في يوليو المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به