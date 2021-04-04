اليوم..المالية تطرح أجلي خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما، ضمن اجراءاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر البنوك المصرية.
قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنه قيمة عمليات الطرح تبلغ 18.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 طروحات مخصصة لهذا الاسبوع.
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اوضح التقرير انه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.
وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49 بزيادة حجمه 4 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة
قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنه قيمة عمليات الطرح تبلغ 18.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 طروحات مخصصة لهذا الاسبوع.
اقرأ أيضا:
المالية : سددنا ٢٨٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢١ شهرًا
اوضح التقرير انه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.
وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49 بزيادة حجمه 4 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة