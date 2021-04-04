مساعد وزير الداخلية الأسبق عن نقل المومياوات: أدينا دورنا على أكمل وجه.. فيديو

علق اللواء أحمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، على الاحتفالية الملكية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "كان هناك عدة أمور تشكل نقاط ارتكاز لكي نصل بها النتيجة النهائية والتي ظهرت جليا في احتفالية نقل المومياوات"، مؤكدا: "الاحتفالية أكدت أن مصر بلدا آمنا".





وأضاف: "العنصر البشري أدى دوره على أكمل وجه"، مشيرا: "هناك مناخ آمن يؤهل الفرد أن يقوم بالإبداعات التي تمكننا من إرسال رسالة أن مصر ليست بلدا صغيرا ولكنه بلد عريق بأبنائه وعظيم بأداءه و فخور بهم".





ووصل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





واتجهت أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



