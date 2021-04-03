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رياضة

محمد صلاح وجوتا.. ليفربول يعود إلى طريق الإنتصارات ويهزم آرسنال بثلاثية ..فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على مضيفة أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".

جاء الهدف الأول عندما ارسل ترينت أرنولد  تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.

فابينيو مرر من منتصف الملعب خلف مدافعي أرسنال حاول جابريل السيطرة عليها ولكن نجح محمد صلاح في خطف الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد الكرة بين قدمي لينو.

وسجل جوتا الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليحسم فوز ليفربول بثلاثية 

ووصل ليفربول للنقطة 49 في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن وست هام السادس “مؤقتًا”، بينما توقف رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المرتبة التاسعة.

وأعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الإستحوا٫ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.

في المقابل إعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.
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