رئيس سفاجا تتأكد من سلامة سلع رمضان بالمنشآت الغذائية والمحلات التجارية

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، السبت، برفقة مسئولى التموين، والصحة ، والطب البيطري، والقوى العاملة، وإدارات البيئة والمتابعة الميدانية والأسواق عدد من المحلات التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة صلاحية السلع والمعروض منها والأسعار تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.





وأوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بمتابعة المتاجر والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان ومصانع المخللات ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة ومحلات وشركات تجارة الجملة والاسواق التجارية والاماكن التي تستخدم المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال، للتاكد من وجود التراخيص ومدى صلاحية السلع والأغذية وكذا توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وأيضا الاشتراطات البيئية هذا فضلا عن الاطمئنان على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع .





وأضافت أنه سوف يتم عمل لجان للمرور والتفتيش على المحلات بشكل دورى مشددةً على ضرورة وضع برنامج للمرور على كافة المواقع المشار إليها وإعداد تقارير بنتائج حملات المرور وعرضها اولا باول لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها فورا.





وأكدت أن ذلك يأتي فى اطار سعى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا الى ضبط اسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك وفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة توافر جميع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بكافة منافذ البيع والمحلات والمولات التجارية بالأسعار المناسبة والصلاحية للاستهلاك وضرورة احكام الرقابة التموينية.