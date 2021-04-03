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أخبار العالم

أبو الغيط يعلن تضامنه ووقوفه مع ملك الأردن في صون أمن المملكة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:05 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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مـيــــس رضـــا
أعرب أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن التام مع الاجراءات التي اتخذتها القيادة الاردنية لصون امن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون. 


وأضاف، أبو الغيط، أن الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوي العربي عموما، وان الجميع يعرف اخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية.

وشدد مصدر مسؤول بالامانة العامة  أن الأمين العام يعتبر من الضروري الوقوف ضد اية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.
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