البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية جديدة .. تفاصيل

تواصل أكاديمية البحث العلمي، تقديم العديد من الأنشطة للباحثين، من بينها قبول مقترحات بحثية جديدة بالتعاون مع عدد من الجهات البحثية الأخرى.
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2023 وتمولها الأكاديمية بالتعاون مع الجانب المجري، طبقا للشروط والبنود التالية:
- وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي:
submission.asrt.sci.eg ،
ولمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/mobility-projects/?lang=ar
كما اعلنت الأكاديمية فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم التشيكية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2024 ، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب التشيكى.
وللتعرف على شروط التقدم من خلال هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/checz/?lang=ar
www.asrt.sci.eg
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2023 وتمولها الأكاديمية بالتعاون مع الجانب المجري، طبقا للشروط والبنود التالية:
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- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم ، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا،
- وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي:
submission.asrt.sci.eg ،
ولمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/mobility-projects/?lang=ar
كما اعلنت الأكاديمية فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم التشيكية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2024 ، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب التشيكى.
وللتعرف على شروط التقدم من خلال هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/checz/?lang=ar
www.asrt.sci.eg