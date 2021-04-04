البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية جديدة .. تفاصيل





اقرأ أيضا :





- تُقبل المقترحات في كافة مجالات العلوم ، ويسرى هذا الاتفاق لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا،

تواصل أكاديمية البحث العلمي، تقديم العديد من الأنشطة للباحثين، من بينها قبول مقترحات بحثية جديدة بالتعاون مع عدد من الجهات البحثية الأخرى.أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية واكاديمية العلوم المجرية عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2023 وتمولها الأكاديمية بالتعاون مع الجانب المجري، طبقا للشروط والبنود التالية:- وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي:submission.asrt.sci.eg ،ولمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابطhttp://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/mobility-projects/?lang=arكما اعلنت الأكاديمية فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم التشيكية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2022-2024 ، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب التشيكى.وللتعرف على شروط التقدم من خلال هذا الرابطhttp://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/checz/?lang=arwww.asrt.sci.eg