حبس سائق وزوجته وصديقتهما لسرقتهم أجنبيا في عين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس سائق وزوجته وصديقتها، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شخص أجنبي بعين شمس.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.





استطاع سائق أن يرسم الوهم لشخص أجنبي الجنسية بأن لديه سيدة تريد الزواج منه، وتم تحديد ميعاد للتقابل معها وبالفعل نجحت تلك السيدة فى جذب الأجنبي إليها واتفقا على شراء الشبكة وعقب ذلك قام السائق وزوجته والعروس المزيفة بالاستيلاء على المجوهرات ولاذوا بالهرب إلى أن كشف رجال المباحث تلك الحيلة الماكرة وتم تحديدهم وضبطهم.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين .





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد بورود بلاغ من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية قرر بتضرره من "سائق يعمل لديه" ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق" ، وقاموا بإصطحابه بالسيارة قيادة المشكو فى حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها .





وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو فى حقه ، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والإستيلاء على المشغولات الذهبية ، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول .





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق وزوجته وربة منزل أمكن ضبطهم .





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



