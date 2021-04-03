هدف رائع لـ محمد صلاح .. ملخص مباراة ليفربول وآرسنال | فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على مضيفة أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".

جاء الهدف الأول عندما ارسل ترينت أرنولد تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.





فابينيو مرر من منتصف الملعب خلف مدافعي أرسنال حاول جابريل السيطرة عليها ولكن نجح محمد صلاح في خطف الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد الكرة بين قدمي لينو.





وسجل جوتا الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليحسم فوز ليفربول بثلاثية .



