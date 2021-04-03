ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هدف رائع لـ محمد صلاح .. ملخص مباراة ليفربول وآرسنال | فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:06 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على مضيفة أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".

جاء الهدف الأول عندما ارسل ترينت أرنولد  تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.

فابينيو مرر من منتصف الملعب خلف مدافعي أرسنال حاول جابريل السيطرة عليها ولكن نجح محمد صلاح في خطف الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد الكرة بين قدمي لينو.

وسجل جوتا الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليحسم فوز ليفربول بثلاثية .

ووصل ليفربول للنقطة 49 في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن وست هام السادس “مؤقتًا”، بينما توقف رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المرتبة التاسعة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع