أمير طعيمه يكشف كواليس أغنية محمد منير في موكب المومياوات.. فيديو

قال أمير طعيمه ، إن اليوم يجعلنا فخورين ببلدنا مصر، مؤكدا أن الأغنية التي قدمها الفنان محمد منير "أنا مصري ومن غيري ميزان الدنيا يختل"؛ اقل شيء يمكن أن نقدمه لمصر.





واضاف أمير طعيمه خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى ": الأغنية التي قدمها الفنان محمد منير أصبحت شعار وحديث جميع وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا: كنت متوترا جدا قبل البدء في هذا العمل؛ لان حدث نقل المومياوات يتابعه العالم اجمع.



