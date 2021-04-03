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أخبار البلد

قائمة الشرف للضيوف والسفراء الأجانب في احتفالية موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شارك مساء اليوم فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، و أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.

حضر ما يقرب من ٢٠ سفيرًا من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الاوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وايطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.
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