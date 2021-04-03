قائمة الشرف للضيوف والسفراء الأجانب في احتفالية موكب المومياوات الملكية

شارك مساء اليوم فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، و أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.



