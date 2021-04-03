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الآثاريين العرب: نقل المومياوات أكبر ترويج للسياحة والحضارة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:11 م
نقل المومياوات
نقل المومياوات
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محمد القاضي
علق الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، على الاحتفالية الملكية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقال "الكحلاوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحدث يبين عظمة مصر الكبيرة، مصر الحضارة مصر العظيمة".

وأشار: "الموطن ضم شخصيات عظيمة من ملوك مصر العظام الذين سطروا تاريخ مصر في العصر الحديث"، متابعا: "لو صرفت مصر ملايين الدولارات على تنشيط السياحة لن يكون انعكاسها مثلما حدث اليوم"، مؤكدا: "حدث نقل المومياوات أكبر ترويج للسياحة والحضارة المصرية".

وأكد رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب،: "الجهود التي بذلت لتنظيم الحفل توضح عظمة المصريين وقدرتهم على تنظيم الأحداث العالمية، وسيعيد ترتيب المفاهيم الخاصة بالانتماء للحضارة المصرية العريقة".
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