أخبار التوك شو.. السيسي يستقبل الموكب الذهبي لملوك مصر.. أحمد موسى يطالب بإنشاء ميدان في كل محافظة مثل "التحرير".. سر جمال شعر الملكة تي

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا الهامة وأبرزها موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة وفيما يلي أبرز الأخبار :





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية فور وصولهم للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث وصلت منذ قليل، لمكانها الأخير للموكب بعدما خرج من المتحف المصري بالتحرير فى رحلته الاخيرة ليستقر فى متحف الحضارة المصرية.





كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفل نقل المومياوات الملكية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج موكب المومياءات الملكية أصبح تريند رقم واحد على تويتر في العالم .





طالب الإعلامي أحمد موسى، أن تنشى الدولة ميادين بجميع محافظات مصر مثل ميدان التحرير.





أكد زاهي حواس ، عالم الآثار المصرية ، أن عربات المومياوات وصلت بأمان إلى متحف الحضارة ، وبتنظيم جيد ، وفي وقت مناسب ، مشيرًا إلى أن هناك تناسقا بين الحفل ووقت الموسيقى ، والعرض الداخلي والخارجي ، والعرض التسجيلي.





بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة.





قال زاهى حواس، عالم الآثاروالسياحة، إن الملكة "تى" صاحبة أفضل شعر فى الحضارة الفرعونية القديمة كانت دائمة الاعتناء بشعرها وعند موتها قاموا بوضع خلطات من الحنة وتقنيات التحنيط لحفظ شعرها تمهيدًا لحياة البعث والخلود بعد الموت.





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف الحضارة المصرية، ويشهد الجزء الخاص بالعملات الإسلامية، والبرديات اليونانية، وأحد التوابيت التى تم استرجاعها من متحف المنتروبولتيان، كما شهد الجزء الخاص بالحضارة الإسلامية والعصر المملوكى، وآثار خاصة بالخديوى اسماعيل والملك فؤاد الاول، والماكيتات الخاصة بالسبيل والكتَاب، وجزء من كسوة الكعبة التى كانت ترسلها مصر للسعودية كل عام.





أكدت الدكتورة سحر سليم، استاذ الأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة، أن الملك سقنن رع لم يذكره التاريخ أنه شارك في أي حرب ضد الهكسوس، ولكن يوجد جروح فى وجه الملك جعلتنا نخوض سيناريوهات بأنه شارك في حرب ضد الهكسوس، كما أنه باكتشاف الأسلحة التي ضُرب بها كانت أسلحة لجنود الهكسوس.