احتفالية نقل المومياوات .. وزير الأوقاف: مصر السيسي تضيف بصمتها في مختلف المجالات والميادين.. خالد الجندي: الموكب يثير الفخر والاعتزاز.. ورئيس جامعة الأزهر: الحدث يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان

بعد نقل المومياوات الى المتحف المصري:

وزير الأوقاف: تاريخنا المصري عظيم ومبهر ومشرف

رئيس جامعة الأزهر: الحدث العالمي يؤكد ان مصر واحة الأمن والأمان

خالد الجندي: نحمد الله على نعمة مصر





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تاريخنا المصري تاريخ عظيم ومبهر ومشرف ، حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة ، عبر عصوره وأجياله المتلاحقة ، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة ، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم ، وها هي مصر السيسي تضيف لمستها وبصمتها في مختلف المجالات والميادين ، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصري ، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى.





وأضاف جمعة في تصريح له، لم تنس يومًا عظمة تاريخها ولم تغفل أبدًا عن واقعها ومستقبلها ، تضيف كل يوم لبنة إلى بناته القوية المتجذرة في أعماق التاريخ ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة المبهرة .





وتابع: علينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة ، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد ، و إصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التي تليق به بين الأمم كما كان دائمًا ، وتحيا مصر التي نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها .





ومن جانبه أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالاستعدادات الكبيرة لموكب نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي يؤكد على أن مصر واحة للأمن والأمان.





وثمن رئيس جامعة الأزهر حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع مؤكدًا أن ما شهده العالم اليوم من نقل 22 مومياء ملكية في موكب ضخم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يعد حدثًا تاريخيًّا يسطره التاريخ بحروف من نور، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل محفورًا في ذاكرة التاريخ، فهو فخر لكل مصري على أرض الوطن أو خارجه.





وقال رئيس جامعة الأزهر: إن هذا الحدث العظيم يبعث برسالة مفادها أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، كما أنه يعكس قدرتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التى تخرج في أبهى أشكالها، مدللة على عمق تاريخ هذا الوطن، وأن مصر هي مهد التاريخ والحضارة، وستبقى -بإذن الله تعالى- منارة للإنسانية على مر العصور.





بينما قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، إلى الفسطاط، إن هذا الحدث هدفه تكريم ووفاء لمن بنوا مجد الوطن.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه احتفال خاص تتجه لها العالم كله، ويراقب مصر كالعادة، مضيفا: "ما زال المصريون يبهرون العالم بهذا الإرث الحضاري والتاريخ المجيد".





أشار إلى أن الموكب يثير الفخر والاعتزاز، لأنه يشير إلى الوفاء، مردفا: "من يتخيل أنه سيتم تكريم بعد 5 آلاف سنة، من الذي سيتخيل أنه بعد مرور السنين سيتم تكريمه في بلده وفي مصر التي حكمها، والتي كان بها صورة من صور الوفاء".



