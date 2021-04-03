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رياضة

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الإسماعيلي.. والزمالك يهزم المولودية بـ الجزائر.. وعودة بعثة الأهلي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:48 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار  اليوم،مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي  جاءت كالتالي :



قلب سيراميكا كليوباترا الطاولة علي الإسماعيلي وفاز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





انتهت أحداث مباراة مولودية الجزائر والزمالك بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.




تمكن فريق المصري البورسعيدي من الفوز على  طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري. 








غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مطار الخرطوم الدولي، في طريقها إلى القاهرة، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.






حقق فريق حوريا الغيني فوزا صعبا علي بيترو أتلتيكو بهدف وحيد فى عقر داره ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .



خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإجراء تحاليل رابيد تيست استعدادا لمباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأثنين المقبل باستاد الإسكندرية.







خسر فريق جالاتا سراي، بثلاثة أهداف دون رد أمام هاتاي سبور، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري التركي.

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