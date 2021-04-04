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تعليم

إعلان نتائج امتحانات الترم الأول بـ علوم عين شمس وخطة الفصل الدراسي الثاني

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأضاف الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الترم الثاني ، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.

وأوضح أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

وأضاف عميد كلية العلوم  ان الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية سوء في امتحانات الفصل الدراسي الاول أو مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .
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