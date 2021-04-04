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حوادث

سرقها عشان يسدد ديونه.. حبس شخص استولى على بطاقتي دفع إلكتروني من ربة عمله في الجيزة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقتي دفع إلكتروني خاصة بإحدى السيدات وسحب اموال منها بالجيزة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك. 

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم الإلكترونية، وخاصة المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكترونى، واستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة" بشأن إكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال إستخدام بطاقتى الدفع الإلكترونى الصادرتين لها من ذات البنك فى عمليات سحب نقدى من ماكينات الصراف الآلى. 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة "أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة"، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والإستيلاء على بطاقتى الدفع الإلكترونى الخاصتين بها وكذا معرفته بالرقم السرى الخاص بهما وإستخدام تلك البطاقات عقب ذلك فى عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العمليات عدة مرات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى تلك الأموال فى سداد ديونه. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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