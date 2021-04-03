البحرين.. 1316 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 1316 حالة قائمة جديدة منها 321 حالة لعمالة وافدة، و931 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 64 حالة قادمة من الخارج خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة البحرينية انها أجرا 17147 فحصا مخبريا خلال الياعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد الي 3633535 .





ورصدت الوزارة البحرينية تعافي 728 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 137555.





وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 68 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 157 حالة في حين أن 9616 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 9684 حالات قائمة.



